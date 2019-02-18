Yaman'dan Güneydoğu'da Seçim Çalışması

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman geçtiğimiz günlerde dört günlük Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörleri AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve 26.Dönem Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ile birlikte seçim çalışması kapsamında görevlendirildiği Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır ve ilçelerini ziyaret ederek seçim çalışmaları yapan ilçe teşkilatları ve vatandaşlarla bir araya geldiler.

4 GÜNDE 5 İL GEZDİ

Yaman ve beraberindekiler Güneydoğu Anadolu Bölge çalışmalarına ilk Kilis'te başladılar. Kilis'in ardından Şanlıurfa ve Birecik İlçesi, Halfeti İlçesi, Karaköprü İlçesi ve Eyyübiye İlçesi ardından Batman ve ilçeleri Gerçüş, Hasankeyf, Beşiri ilçeleri, Diyarbakır ve Çınar İlçesinde teşkilat mensupları ile bir araya geldiler. Seçim süreci hakkında fikir alışverişi yapan Yaman ve beraberindekiler ilçe başkanlarını, belediye başkan adaylarını ve teşkilat mensuplarını dinlediler. Daha sonra ise vatandaşlarla bir araya gelen Yaman ve beraberindekiler vatandaşların sorun ve isteklerini tek tek not aldılar.

GÜZELOĞLU'NU UNUTMADI

Yaman, Güneydoğu Bölge Koordinatörleri ile birlikte gittiği Güneydoğu Anadolu turunda önce Çınar İlçe Kaymakamı Selami Kaya ardından da Kocaeli eski Valisi şimdiki Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu da ziyaret ederek bir yandan eski günleri yad ederken diğer yandan bölgede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundular.