Son Dakika Haberleri: Yaman'dan Öğretmen Müjdesi

Yaman'dan Öğretmen Müjdesi

29 dakika önce

Kocaeli'ye atanan 233 öğretmenden 223 tanesinin Dilovası'na atandığını belirterek Dilovası'nda öğretmen açığının giderildiğinin müjdesini verdi.

Yaman'dan Öğretmen Müjdesi, System.String[]

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, geçtiğimiz günlerde hükümet tarafından eğitim ordusuna kazandırılan 20 bin öğretmenden Kocaeli'ye toplamda 233 öğretmen atamasının yapıldığını bunlardan 223 tanesinin ise Dilovası'na atamasının yapıldığını söyledi.

BAKAN ZİYA SELÇUK'LA GÖRÜŞTÜ

Yaman yapılan atamalara ilişkin yaptığı açıklama da "Dilovası'nda eğitim konusunda ihtiyaçlarımızı ücretli öğretmenlerimiz ile gidermeye çalışıyorduk. Ancak yine kısıtlı sayıda ki öğretmenlerimizle yetersiz kalıyorduk. Bu konuda Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile yaptığımız görüşmeler sonrası sonuca ulaştık. Bakanımız bizim talebimizle yakından ilgilenerek sorunun çözümü için elinden geleni yaptı ve Kocaeli'de eğitim konusunda önemli sorunlar yaşayan ilçemize 223 yeni kadrolu öğretmen atamasıyla eğitimdeki önemli bir sorunu ortadan kaldırmış olduk.

EN AZ BEŞ YIL GÖREV YAPACAKLAR

İlçemize atanan öğretmenlerimiz en az beş yıl görev yapacak şekilde görevlerine başlayacaklar. İnşallah bu atamalar sonrası Dilovası'nda ki eğitim seviyemiz ilerleyen günlerde daha iyi seviyelere ulaşacaktır. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a, ekibine ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Rasim Çelik'e gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum."dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:25 Kaynak: Bültenler

Ziya Selçuk, Kocaeli, Dilovası, Güncel
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