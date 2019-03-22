Yaman, "Gölcük'te Sezer Tamam İnşallah"

Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İlçe Başkanı Çetin Seymen, il yöneticileri ve parti yöneticileriyle birlikte, Belediye Meclis Üyesi Adayları Mehmet Olhan, Serhat Yılmaz, Burhan Kaya, İlçe Yöneticileri Yasin Özmen ve Gürsel Dursun tarafından organize edilen birlik ve beraberlik yemeğine katıldı.

GÖLCÜK'TE SEZER TAMAM

Yaklaşık 750 davetlinin katıldığı dev organizasyonda Aday Ali Yıldırım Sezer'e çok büyük destek gelirken, bu tablo karşısında Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yaptığı konuşmada, "Gölcük'te Sezer tamam inşallah. Cumhur İttifakının seçimleri farklı kazanacağını görüyoruz ama rehavete kapılmadan, fark 1 oymuş gibi son güne kadar çalışmaya devam etmelisiniz. Ankara'ya güçlü destek bu seçim için çok önemlidir" dedi.

ERYARSOY, "SEZER'E KEFİLİM"

İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ise, "Gölcük gerçekten birlik beraberliğin yüksek olduğu bir ilçemiz. Böyle geniş katılımlı destek görüntülerini gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Şu net ki, Ali Yıldırım Sezer kardeşime destek üst seviyede. Ona bizlerinde güveni tam. Ben bir meslektaşı olarak kendisine kefilim. Gölcük'ü çok ileri noktalara taşıyacak, ayrım yapmadan hizmet üretecek, gönül belediyeciliğini en iyi şekilde uygulayacaktır" dedi.

AYRIM YAPMAYACAĞIZ

Her zaman ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağının altını çizen Sezer, "Biz bir yıl önce, 150 yıl önce, 300 yıl önce gelmiş diye kimseyi ayırmayacağız. Gölcük nüfusunda kim varsa adaletli hizmet üreteceğiz. Bizim yönetim anlayışımızın ana eksenini adalet oluşturacak. Adaletli olunca da eşit hizmete hemşerilerim kavuşacak. Ayrıca da ben yaptım oldu mantığı bizde olmayacak. İstişare edeceğiz, halkımızın çoğunluğunun istediğini yapacağız" ifadelerini kullandı.