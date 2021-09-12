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YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI - Son Dakika

YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

12.09.2021 10:28

ERZURUM'da prematüre dünyaya gelen ve 3 yaşındayken uçak yolculuğunda görme engeli hostes tarafından tespit edilen Yaman Rüzgar Kızılet (12), 3 yıl önce başladığı yüzmede yaş grubunda 50 metre kelebek, 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama ve 100...

ERZURUM'da prematüre dünyaya gelen ve 3 yaşındayken uçak yolculuğunda görme engeli hostes tarafından tespit edilen Yaman Rüzgar Kızılet (12), 3 yıl önce başladığı yüzmede yaş grubunda 50 metre kelebek, 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama ve 100 metre kurbağalamada rekor kırdı. Yaman Rüzgar, "Hedefim, milli takıma seçilmek ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek" dedi.

Erzurum'da sağlık çalışanı Nergiz-Halit Kızılet çiftinin tek çocukları olan Yaman Rüzgar, 890 gram olarak prematüre dünyaya geldi. Yaklaşık 2 ay hastanede tedavi gören Yaman Rüzgar'ın görme engeli, 3 yaşındayken, bir uçak yolculuğu sırasında, görevli hostes tarafından fark edildi. Hostesin uyarısı üzerine ailesi Yaman Rüzgar'ı götürdükleri hastanede, yüzde 80 görme engelli olduğunu öğrendi. Gözündeki rahatsızlık giderek ilerleyen Yaman Rüzgar'ın hareketli bir çocuk olduğunu gözlemleyen doktorlar, ailesine spora başlatmalarını önerdi. Kızılet çifti, çocuklarını 9 yaşındayken yüzmeye başlattı. Antrenör Mehmet Karyağdı, başarısını görünce Yaman Rüzgar'ı, önce performans, daha sonra da yarış gruplarına dahil etti. Erzurum'daki yarışlarda birinci olan Yaman Rüzgar, 25 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Havuzda başarılara imza atan Yaman Rüzgar, 50 metre kelebekte 45,33, 50 metre serbest de 39,64, 50 metre sırtüstü 42,93, 100 metre sırtüstü 1,37, 50 metre kurbağalama 51,82, 100 metre kurbağalama 1,51 saniyelik dereceleriyle Türkiye rekorları kırdı

OLİMPİYATLARI HEDEFLİYOR

Palandöken ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün olimpik yüzme havuzunda çalışmalarını sürdüren Yaman Rüzgar Kızılet, hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi. Ailesinin teşvikiyle yüzmeye başladığını söyleyen Yaman Rüzgar, "Hocalarımın yardımıyla madalyaları kazandım. Hedefim milli takım, sonra olimpiyatlarda Türkiye'yi temsim etmek" diye konuştu.

Oğlunun prematüre olarak dünyaya geldiğini anlatan Halit Kızılet, "Bir uçak seyahatinde hostes Yaman'ın dokunarak yürüdüğünü, bazı yerleri yoklayarak eliyle araştırdığını ifade edip göz doktoruna götürmemizi tavsiye etti. Biz de hemen doktora götürdük. Yaman henüz 2,5-3 yaşındayken yüksek dereceli gözlük kullanmaya başladı. Gözündeki rahatsızlık her geçen gün ilerledi. Doktorlar, çok hareketli bir çocuk olan Yaman'ın spor yapması konusunda bizi uyardı. Biz oğlumuz için yüzmenin iyi olacağını düşündük. 3 yıl önce yüzme yaz kurslarına başladı. Yaman yüzmeyi sevdi, sağolsun hocaları da onu beğendi. Birkaç ay önce de buraya paralimpik hocalar geldi. Onlarla görüştüğümüzde 'Yaman'ı neden değerlendirmiyorsunuz?' diye sordular. Biz o güne kadar paralimpikte yüzebileceğini bilmiyorduk. Biz sadece gözlük kullanan bir çocuk olarak görüyorduk Yaman'ı. Şimdi Allah'a çok şükür paralimpikte hem 6 dalda rekor kırdı hem de altın madalya aldı. Tabi ki bir baba olarak herkesin duymak istediği gururu yaşadım" diye konuştu.

Yaman Rüzgar'ı bir süre kursta yüzdürdükten sonra yeteneğini keşfettiklerini belirten antrenörü Mehmet Karyağdı ise şunları söyledi:

"Çocuğun yetenekli olduğunu keşfettik. Performans grubuna aldık. Sporcularımız arasında yaptığımız yarışlarda baktık ki oldukça yetenekli, dereceler almaya başladı. Çocuğun görmesinde bir problem olduğunu tespit ettim. Dereceli gözlüğü olmadığı zaman yüzemiyordu. Ailesiyle bunu konuştuk, onlar da bize çocuklarının doğuştan görme problemi olduğunu söyledi. Kısmet oldu, İstanbul'daki Türkiye Şampiyonası'na yetiştirdik. Gittik, haksız da çıkmadık. 6 dalda yarıştı. 6 yarışta da hem altın madalya aldı, hem de Türkiye rekoru kırdı."

YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Türkiye, Erzurum, Milli, Uçak, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAMAN RÜZGAR, YÜZMEDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI - Son Dakika


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