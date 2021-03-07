AKİB Başkanı Huriye Yamanyılmaz, kadınların ihracatta aktif olmasını önemsediklerini bildirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, "İhracatla yükselen Türkiye vizyonuna güç vermeye devam ederken kadınların temsilde, üretimde, yönetimde, ticarette ve ihracatta daha aktif olmaları için onları teşvik eden çalışmalara özel önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Yamanyılmaz, yazılı açıklamasında, birlik olarak kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın ihracatçı sayısının artırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını belirtti.

Kadınların çalışma hayatında yaşadığı zorlukları dayanışma ruhuyla aşmaya çalışırken önemli işlere imza attıklarını bildiren Yamanyılmaz, "İhracatla yükselen Türkiye vizyonuna güç vermeye devam ederken kadınların temsilde, üretimde, yönetimde, ticarette ve ihracatta daha aktif olmaları için onları teşvik eden çalışmalara özel önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yamanyılmaz, Türkiye genelinde kadın ihracatçı sayısının yaklaşık 5 bin olduğunu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyinin bu rakamı daha yukarı çıkarmak için büyük gayret gösterdiğini kaydetti.

TİM himayesinde hayata geçirecekleri "Kadın Eliyle Üretilmiştir" etiketi uygulamasının üretimde ve ihracatta güçlü bir sinerji yaratacağını belirten Yamanyılmaz, "TİM Başkanımız İsmail Gülle'nin destekleriyle hazırladığımız Ur-Ge projesinde hazır giyim ve konfeksiyon ile tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren sahibi veya yöneticisi kadın olan firmalarımızın ürünlerine 'Kadın Eliyle Üretilmiştir' etiketi uygulaması başlatacağız. Özel olarak etiketlenen bu ürünler için mağazalarda ayrı raflar düzenlenmesini sağlayacağız. Projeye dahil olan kadın üreticilerimize pazarlama ve tanıtım desteği de vereceğiz." ifadelerini kullandı.