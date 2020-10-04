Kayseri'de balıkçılık faaliyetleri denetleniyor - Son Dakika

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Müdürü Mustafa Şahin tadilatı tamamlanan su ürünleri kontrol teknesi ile Yamula Baraj Gölü'nde denetimlerde bulundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 10 gün sonra ikinci teknenin de sularda olacağını, sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin hem gölde hem karada devam ettiğini belirtti.

Amatör avcılık yapan vatandaşların tebliğ hükümlerine uygun hareket etmeleri gerektiğini, "bohcacı" diye tabir edilen kişilere gerekli yaptırımların uygulandığını anlatan Şahin, Yamula Baraj Gölü'nde Su Ürünleri Kooperatifi, Amatör Olta Balıkçılar Derneği, su ürünleri yetiştiriciliği yapan firmalar ve jandarma ile koordinasyon halinde olduklarını aktardı.

Kayseri'nin İç Anadolu'daki en önemli balıkçılık kenti olduğunu ve yetiştiricilerin iyi bir sezon geçirmesini temenni ettiğini ifade eden Şahin, burada yetiştirilen somon balıklarının Japonya dahil dünyanın birçok ülkesine gönderileceğini kaydetti.

Öte yandan Kayseri genelinde son bir haftada jandarma ve şube müdürlüğünce koordineli olarak 155 denetim gerçekleştirildiği ve 85 kişiye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.