Yamula Barajı'nda 7,5 milyon yıllık kara canlısı fosili bulundu - Son Dakika

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Obruk Mağara Araştırma Grubu tarafından Yamula Barajı'nda yapılan çalışmalarda, filin atası olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık 4 fosil parçası bulundu. Obruk Mağara Araştırma Grubundan Ali Ethem Keskin, "Daha önce deniz canlılarının deniz altında fosilleri bulundu ama dünyada ilk kez bir kara canlısının fosili su altında görüntülendi" dedi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı kıyısında bulunan Taşhan bölgesinde, 3 yıl önce keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Yapılan kazılarda, fil, zürafa, at ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Bu yıl Yamula Barajı'nda da fosil arama çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Obruk Mağara Araştırma Grubu tarafından su altında fosil arama çalışmaları yapıldı. Çalışma sonucu filin atasına ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık 4 fosil parçası bulundu.