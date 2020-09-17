Yamula patlıcanı çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Yamula patlıcanı çiftçinin yüzünü güldürdü

Mor, beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve kendine has aromasıyla bilinen Yamula patlıcanı, bu yıl rekoltenin düşük olmasına rağmen piyasadaki fiyatlarıyla çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yamula patlıcanı çiftçinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Mor, beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve kendine has aromasıyla bilinen Yamula patlıcanı, bu yıl rekoltenin düşük olmasına rağmen piyasadaki fiyatlarıyla çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kente yaklaşık 43 kilometre uzaklıktaki Yemliha Mahallesi'nde üretilen ve Coğrafi İşaret Tescil Belgesi sahibi olan Yamula patlıcanı, yıllardır bölge halkına önemli gelir kaynağı sağlıyor.

Mart ayında ekilen ve kısa süre önce hasadına başlanan Yamula patlıcanında istenen rekolte alınamasa da önceki yıllara göre fiyatlarda yaşanan artış çiftçiyi oldukça memnun etti.

Çiftçi Seyit Duran, AA muhabirine, Yamula patlıcanının çocuk gibi her zaman ilgi istediğini ve geleneksel bir lezzet olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yamula patlıcanı için mart ayında ekime başlanır. Daha sonra damlaması çekilir ve yaklaşık 15 gün tohum toprakta yattıktan sonra 3 sefer sulaması yapılıp çillendikten sonra çapaya başlanır. Çapa işi de yaklaşık 2 ay sürer. Sadece böcekler için ilaç kullanılır, başka ilaç kullanılmaz. Bir de fenni gübre kullanılır. Yamula patlıcanının kendine has aroması vardır. Bizim bu bölgede herkes bilir. Yamula patlıcanının aromasını hiçbir patlıcan tutmaz. Bizim buradan başka yerlere tohum götürdüler ama aynı aromayı yakalayamadılar. Yamula patlıcanı Türkiye'de bir tanedir. Bu dedelerimizden kalma bir gelenek. Çok eskiye dayanır, tohumu da dışarıdan gelmez."

Bu sene patlıcanın para kazandırdığını anlatan Duran, "Bu sene verim düşüktü ama fiyatlar çok şükür iyiydi. Kilogramı en düşük 1,9 liradan halde satılıyor, 4 liraya kadar da çıktı. Geçen senelerde 80 kuruşa kadar düşmüştü, bu sene iyi çok şükür. Tabii fiyatların çok yüksek olması vatandaş için iyi değil 3 kilo alacaksa 1 kilo alıyor. Bu seneki ürünlerden de fiyatlardan da çiftçi olarak memnunuz." dedi.

Duran, Yemliha Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve hale verilen patlıcanların Yozgat, Nevşehir ve Niğde'ye de gönderildiğini kaydetti.

"100 dönüm patlıcan ekildiyse bunun yarısı kurudu"

Kurutması, közlemesi, reçeli ve turşusu da yapılan patlıcanı yörede herkesin az da olsa ektiğini anlatan Duran, "Eken herkes bakımlarını iyi yapmıyor. Çapası zamanında yapılmayıp, gübresi ve suyu iyi verilmeyince patlıcanda verim olmaz. Bu sene de iyi bakım olmadığından, aynı tarlalara ekildiğinden kuruma yaptı. Yani 100 dönüm patlıcan ekildiyse bunun yarısı kurudu. Üretim azaldı. Üretim azalıp talep çoğalınca fiyatlar yükseldi." diye konuştu.

Fatma Günkoğlu da yaklaşık 30 yıldır patlıcan ektiklerini ancak 5 yıldır profesyonel olarak bu işe başladıklarını ifade etti.

Patlıcan üretiminin zorlu bir iş olduğunu ve kadınların daha çok çalıştığını aktaran Günkoğlu, şöyle devam etti:

"Bize önemli bir gelir kaynağı, bununla geçimimizi sağlıyoruz. Karlı iş. Önceden para etmiyordu ama bu yıl iyi para kazandırdı. Yamula patlıcanı bize dedelerimizden miras kalan bir gelir kaynağı. Yamula patlıcanı çekirdeksiz olur. Tohumunu bile biz satın almayız kendimiz çıkarırız. Bizler dedelerimizden kalan patlıcan tohumlarını kullanırız, hiç dışarıdan almayız."

Yemliha, Çiftçi, Tohum, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yamula patlıcanı çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi

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