Son Dakika Haberleri: Yamula patlıcanı tanıtım günleri
Son Dakika Güncel Haber

Yamula patlıcanı tanıtım günleri

39 dakika önce

Kayseri'de kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip olan Yamula patlıcanı için tanıtım günü düzenlendi.

Yamula patlıcanı tanıtım günleri, System.String[]

Kayseri'de kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip olan Yamula patlıcanı için tanıtım günü düzenlendi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Yemliha Mahallesinde düzenlenen etkinlik, halk oyunları, sokak oyunları ve mehteran gösterisiyle başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yamula patlıcanı tanıtım günlerinin artık geleneksel bir hal aldığını söyledi.

Yamula patlıcanının coğrafi işareti olduğunu da değinen Çolakbayrakdar, "Yamulanın güzelliklerini el emeği göz nuru patlacanları için ne yapsak az. Kayseri tarihi bir şehir, Kayseri ticaret şehri, Kayseri sanayi şehri ancak bunun yanında Kayseri büyük bir tarım şehri. Yamula patlıcanı bunun bir örneği. Yamula patlıcanı Türkiye'ye nam salmış bir üründür. Yamula patlıcanı Kayseri'mizin yöresel bir değeridir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan vatandaşlara pilav ikram edildi.

Etkinliğe Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili Taner Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 ayrı suçtan aranan kadın, saklanmak için yaptırdığı özel bölmede yakalandı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Avrupa'ya Suriyeli sığınmacı uyarısı! Lordlar Kamarası 'anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 20:38:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yamula patlıcanı tanıtım günleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]