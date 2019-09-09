Son Dakika Haberleri: Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Şahin adliyeye sevk edildi
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Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Şahin adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi.

Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Şahin adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi.


Olay, önceki gece Kadıköy'de meydana gelmişti. İddiaya göre, yan bakma tartışması sonrası milli kick boksçu Berke Şahin, önce darp ettiği Ömer Özdemir'i bıçakla yaralamış, Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan milli kick boksçu Şahin, emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şahin, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. - İSTANBUL

Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:06 Kaynak: İHA
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