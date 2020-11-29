Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika

Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

29.11.2020 15:38
Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı, System.String[]

Kayseri'de yabancı uyruklu iki kişi arasında yan bakmadan dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kayseri'de yabancı uyruklu iki kişi arasında yan bakmadan dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki kişi arasında yan bakmadan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflardan biri üzerinde bulunan bıçakla Ahmet B.'yi(19) bacağından bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet B., 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilirken, olayın şüphelisi de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kocasinan, Kayseri, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika


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