Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

31.03.2022 21:14

Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre yan bakma kavgasından çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre yan bakma kavgasından çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Konaklar Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Ö.L. ile İ.Ö. v M.Ö. arasında iddiaya göre yan bakma meselesinden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Ö.L. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı Ö.L. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler İ.Ö. ve M.Ö. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

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Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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