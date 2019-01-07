Son Dakika Haberleri: Yan Bakma' Kavgasında Silahını Çekti

Yan Bakma' Kavgasında Silahını Çekti

1 saat önce

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında 'yan bakma' kavgası çıktı.

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında 'yan bakma' kavgası çıktı. Kavgada taraflardan biri silahına davrandı. Olay, Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde 2 Ocak tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde Ordu Caddesi üzerinde iki grup arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışmaya karışan bir şahıs içinde bulunduğu otomobilden indi. Karşılıklı sözlü tartışmanın ardından yumruk yiyen şahıs silahına sarıldı. Silahını çeken şahsın karşısındaki kişinin doğrultulan silaha doğru 'vursana' diyerek gitmesi görenleri şok etti. Silahlı şahıs üzerine gelen adamı durduramayınca yere doğru bir el ateş etti. Bu ateşin de işe yaramadığını gören silahlı şahıs hızla aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

Ordu Caddesi, İstanbul, Sultangazi, Güncel
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