'Yan bakma' kavgasında silahla yaralanan Erkan kurtarılamadı - Son Dakika

ADANA'da daha önce bir kadını yaralamaktan cezaevine girip, tahliye olan K.Ş. (39), kendisine yan baktığı iddiasıyla tartıştığı Erkan Düşkün'e (28) tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Düşkün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 17 Haziran günü Merkez Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Erkan Düşkün, karşıdan gelen ve daha önce bir kadını yaralamaktan cezaevine girdikten sonra tahliye olan K.S.'nin kendisine "Neden yan bakıyorsun?" diye bağırmasıyla durdu. İkili tartışmaya başladı ve bir süre sonra olay, kavgaya dönüştü. K.Ş., kavganın ardından olay yerinden ayrıldı ancak bir süre sonra traktörüyle tekrar gelerek, Düşkün'ün önünü kesti. Araçtan inen K.Ş., çıkardığı tabancayla Düşkün'e defalarca ateş etti. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Düşkün, yere yığıldı. K.Ş. ise olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı Düşkün, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. Erkan Düşkün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Düşkün'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Erkan Düşkün'ün cenazesi, yakınları tarafından alınarak, götürüldüğü Avcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma, kaçan K.Ş.'nin yakalanması için çalışmayı sürdürüyor.