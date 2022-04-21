Yan bakma kavgasında silahlar çekildi: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Yan bakma kavgasında silahlar çekildi: 2'si ağır 4 yaralı

21.04.2022 18:07
Yan bakma kavgasında silahlar çekildi: 2'si ağır 4 yaralı

Gaziosmanpaşa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı.

Gaziosmanpaşa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşı karşıya geldi. Yan bakma meselesinden başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, çevredeki dükkanlar da zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Caner Sönmez - Davut Has - İHA)

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Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı Gençler arasındaki 'yan bakma' kavgasında kan aktı Gençler arasındaki 'yan bakma' kavgasında kan aktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yan bakma kavgasında silahlar çekildi: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yan bakma kavgasında silahlar çekildi: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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