'Yan baktı' meselesinde yumruklar konuştu, bir kişi böyle darp edildi - Son Dakika
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'Yan baktı' meselesinde yumruklar konuştu, bir kişi böyle darp edildi

28.06.2023 12:00

Bursa'da metroda yaşanan 'yan baktın' meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi darp edildi. İki vatandaş arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Bir kişi, metronun kapısına sıkıştırdığı kişinin yüzüne yumruk atarak saldırdı. Olayın ardından darp edilen kişi olay yerinden uzaklaştı. Saldırgan ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'Yan baktı' meselesinde yumruklar konuştu, bir kişi böyle darp edildi

BURSA - Bursa'da metroda "yan baktın" meselesi yüzünden çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada bir kişinin darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

İddiaya göre, seyir halindeki metroda iki vatandaş arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi bu esnada metronun kapısına sıkıştırdığı kişinin yüzüne yumruk savurdu. Metronun durmasıyla darp edilen kişi aşağı inerek olay yerinden uzaklaştı. Araya girmek isteyenlere de tepki gösteren saldırgan, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yan baktı' meselesinde yumruklar konuştu, bir kişi böyle darp edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Yan baktı' meselesinde yumruklar konuştu, bir kişi böyle darp edildi - Son Dakika
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