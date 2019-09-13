Son Dakika Haberleri: Yan baktın kavgası kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yan baktın kavgası kamerada

1 saat önce

Büyükçekmece'de husumetli 2 grup arasında çıkan yan baktın kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yan baktın kavgası kamerada, System.String[]

Büyükçekmece'de husumetli 2 grup arasında çıkan yan baktın kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, husumetli 2 grup arasında yan baktın kavgası çıkmıştı. Kavgada Turgay Demir isimli şahıs başından vurularak ağır yaralanmıştı. Kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 grubun tartışma anları yer alıyor. Tartışma sırasında şahıslardan biri silahını çıkartıyor. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Mimarsinan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı
Öfkeli damat, kayınpederinin dudağını ısırarak parçaladı Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Ablasını 20 yerinden bıçaklayan kardeş, kaçarken ambulansı aradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:44:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yan baktın kavgası kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]