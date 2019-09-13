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Yan baktın kavgası kamerada

1 saat önce

Yan baktın kavgası kameradaİSTANBUL - Büyükçekmece'de husumetli 2 grup arasında çıkan yan baktın kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Yan baktın kavgası kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de husumetli 2 grup arasında çıkan yan baktın kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, husumetli 2 grup arasında yan baktın kavgası çıkmıştı. Kavgada Turgay Demir isimli şahıs başından vurularak ağır yaralanmıştı. Kavgaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 grubun tartışma anları yer alıyor. Tartışma sırasında şahıslardan biri silahını çıkartıyor.

Yan baktın kavgası kamerada

Büyükçekmece, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:21 Kaynak: İHA
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