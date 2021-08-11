'Yan baktın' kavgası kanlı bitti - Son Dakika

Denizli'de 'yan baktın' meselesi yüzünden çıkan kavgada belindeki bıçağı çıkaran şüpheli, tartıştığı genci bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan gence bir vatandaş kemerini çıkararak tampon yaparken, ekipler kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Pamukkale ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde parkta oturan Osman O. ve arkadaşı, yanlarından geçen 2 şüphelinin kendilerine bakmasından dolayı tartışmaya başladı. Tartışma şiddetini artırırken, şüphelilerinden biri belindeki bıçağı çıkararak tehdit etmeye başladı. Ardından belinden bıçağı çıkaran şüpheli, Osman O.'yu sol bacağından bıçaklayarak yanındaki arkadaşı ile olay yerinden hızlıca kaçtı. Acılar içinde yerde kalan Osman O.'ya bir vatandaş kan kaybetmemesi için kemerle tampon yaparken, ihbar üzerine bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kan kaybeden yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada polis ekipleri kaçan şüpheli hakkında bilgi alarak çalışma başlattı. Sağlık görevlileri Osman O.'yu Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ