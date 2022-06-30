Olay, saat 20.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşkonaklar Caddesi üzerinde bulunan bir kafe önünde iki grup arasında yan baktın meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan M.K., Y.E.Y. ve M.K. yaralandı. Bölgede bulunan bir taksi durağına giderek yardım isteyen yaralılar, duraktaki bir araçla Battalgazi Devlet Hastanesi 'ne kaldırılırken, şüpheliler kaçarak uzaklaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: 'Yan baktın' kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika

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