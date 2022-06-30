Son dakika haber: 'Yan baktın' kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: 'Yan baktın' kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

30.06.2022 21:41

Son dakika gündem haberi... Malatya'da iki grup arasında 'yan baktın' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında 'yan baktın' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşkonaklar Caddesi üzerinde bulunan bir kafe önünde iki grup arasında yan baktın meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan M.K., Y.E.Y. ve M.K. yaralandı. Bölgede bulunan bir taksi durağına giderek yardım isteyen yaralılar, duraktaki bir araçla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheliler kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda bölgede inceleme yapan ekipler yaralıları hastaneye götüren araç sürücünün ifadesine başvururken, hastanede tedavileri süren yaralılardan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

(Hasan Eryılmaz - İHA)

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Son dakika haberleri: Piknikte meydan kavgası: 6 yaralı Son dakika haberleri: Piknikte meydan kavgası: 6 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 'Yan baktın' kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: 'Yan baktın' kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika
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