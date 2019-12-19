"YAN BAKTIN" KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN ÖĞRENCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'YAN BAKTIN' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN ÖĞRENCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

"YAN BAKTIN" KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN ÖĞRENCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

6 saat önce

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHASultangazi'de "yan baktın" kavgasında bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi genç son yolculuğuna uğurlandı.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de "yan baktın" kavgasında bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi genç son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam okul çıkışında lise 1 öğrencisi 15 yaşındaki Yasin Yağız, "yan baktın" kavgası nedeniyle tartıştığı bir başka lisenin öğrencisi tarafından okul önünde bıçaklanmıştı. Öğretmeni tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, burada kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yağız için bugün öğle namazında Gaziosmanpaşa Yıldız Camii'nde tören düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra arkadaşları da katıldı. Liseli gencin cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Arnavutköy Boğazköy mezarlığına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

Cenazenin gelişi

Cenazenin camiden çıkarılışı

Yakınlarından görüntü

Diğer detaylar


Sultangazi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
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