"Yan Baktın" kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yan Baktın' kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

"Yan Baktın" kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

SULTANGAZİ'de "yan baktın" kavgasında bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi genç son yolculuğuna uğurlandı.

SULTANGAZİ'de "yan baktın" kavgasında bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi genç son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam okul çıkışında lise 1 öğrencisi 15 yaşındaki Yasin Yağız, "yan baktın" kavgası nedeniyle tartıştığı bir başka lisenin öğrencisi tarafından okul önünde bıçaklanmıştı. Öğretmeni tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, burada kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yağız için bugün öğle namazında Gaziosmanpaşa Yıldız Camii'nde tören düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra arkadaşları da katıldı. Liseli gencin cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Arnavutköy Boğazköy mezarlığına götürüldü.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:42 Kaynak: DHA
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