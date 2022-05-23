Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı

23.05.2022 12:44

Ataşehir'de bir inşaat şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Muratcan Atmaca kimliği henüz belirlenemeyen adam tarafından 'yan baktın' tartışmasında boğaz ve kasığından bıçaklandı. Hastanede tedavi altına alınan Atmaca, hayati tehlikeyi atlatırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Barbaros Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde, perşembe günü saat 20: 00 sıralarında yaşanan olayda, güvenlik görevlisi Muratcan Atmaca, işe giderken yolda karşılaştığı saldırganla 'yan baktın' tartışması yaşadı.

TAKİP EDİP, GÜVENLİK KULÜBESİNDE BIÇAKLADILAR

Yaşanan gerginlik sonrası inşaat şantiyesine giden Atmaca'yı iki kişi takip etti. Güvenlik kulübesine giren saldırganlar, Atmaca'yı defalarca bıçakladı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Atmaca'nın boğazından ve kasığından yaraladığı öğrenildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Atmaca'nın, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"DOĞRUDAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİLER"

Güvenlik görevlisinin abisi Eray Atmaca, "Kardeşimi doğrudan öldürmeye teşebbüs etmişler. Ameliyatı iyi geçti, şu an iyi" dedi. Amcası Sezer Atmaca ise, sokakta 'Niye bakıyorsun' diye çıkışan şüphelilerin, iş yerine kadar takip edip bıçakla saldırdığını söyledi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Polis saldırı olayıyla ilgili başlattığı soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde iki şüphelinin şantiyeye geldikten sonra doğrudan güvenlik kulübesine girdiği, Atmaca'ya defalarca bıçakla saldırdıktan sonra kaçtığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

Güvenlik Görevlisi, İnşaat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı - Son Dakika


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