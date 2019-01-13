Son Dakika Haberleri: Yan Dönen Rögar Kapağı Araçları Yolda Bıraktı

Yan Dönen Rögar Kapağı Araçları Yolda Bıraktı

19 dakika önce

Şişli Sıracevizler Caddesinde yan dönen rögar kapağına çarpan bazı araçların lastikleri patladı, bazı araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Yan Dönen Rögar Kapağı Araçları Yolda Bıraktı, System.String[]
Şişli Sıracevizler Caddesinde yan dönen rögar kapağına çarpan bazı araçların lastikleri patladı, bazı araçlarda ise maddi hasar oluştu. Tehlike oluşturan kapak nedeniyle vatandaşlar yolda kalırken, polis, rögar çevresini dubalarla çevirerek önlem aldı.

Olay, saat 19.00 sularından Şişli Sıracevizler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, cadde üzerinde bulunan rögarın kapağı henüz bilinmeyen bir nedenle yan döndü. Caddede ilerleyen bazı araçların lastiği rögara düştü, bazıları ise kapağa çarparak yolda kaldı. Tehlike oluşturan kapak nedeniyle Ömer Yapacan idaresindeki 34 UU603 plakalı otomobilin arka tekeri patlarken, Özgür Kurt idaresindeki 34 JG 6685 plakalı otomobilde ise hasar oluştu. Yolda kalan bazı araçlar ise kendi imkanlarıyla ayrılırken, sürücüler polis ekiplerini arayıp yardım istedi. Bölgeye gelen polis ekibi rögar çevresine dubalar yerleştirerek önlem alırken, caddede trafik tek şeritten sağlandı.

"Rögar kapağı açık bir şekilde duruyordu, yoldan geçerken çarptım"

Aracı rögara giren ve yolda aracı yolda kalan Özgür Kurt, "Yol ortasındaki rögar kapağı açık bir şekilde duruyordu. Yoldan geçerken çarptım, şuan aracım ilerlemiyor, benden sonra birkaç araç daha çarptı. Bilmiyorum onlar ne durumdadır, onlar ilerledi. Ancak benim aracım ilerlemiyor, çekici bekliyorum. Ana yol çok araç gelip geçiyor. Gelen araçlar da çarptı, onlar ilerledi" dedi.

"Rögar kapağına girdim, lastik tamamen yamuldu"

Otomobilinin tekerinin patladığını belirten sürücü Ömer Yapacan ise, "Normal yolda gidiyorduk, normal hızla geliyorduk, rögar kapağı açıkmış. İkinci olarak rögar kapağına giren benim, lastik tamamen yamuldu. Şuan çekici bekliyorum, 4 tane araç girdi. İki tanesine bir şey olmadı gitti, bir tanesi de orada bekliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:57 Kaynak: İHA

Polis, Şişli, 3. Sayfa
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