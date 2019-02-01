Yan Dükkandan Duvarı Delerek Kuyumcuya Giren Hırsızlar 10 Kilo Altın Çaldı
41 dakika önce
Bursa'da önce petshopa giren hırsızlar 1 metre kalınlığındaki duvarı balyozla kırarak yan taraftaki kuyumcuya girdi.
Bursa
'da önce petshopa giren hırsızlar 1 metre kalınlığındaki duvarı balyozla kırarak yan taraftaki kuyumcuya girdi. Kuyumcudan yaklaşık 10 kilo altın çalan hırsızlar, kaçarak kayıplara karıştı.
Olay, sabah saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi
İlçesi Hürriyet Mahallesi
'nde meydana geldi. Kurtuldu Sokak'ta bulunan Mehmet Can
Demir'e ait kuyumcu dükkanını gözlerine kestiren hırsızlar önce yan dükkanda bulunan petshopa girdi. Burada 1 metrelik duvarı balyozla delen hırsızlar, açtıkları delikten kuyumcu dükkanına girerek altınları çalmaya başladı. Bir müddet sonra alarmın ötmesi üzerine, hırsızlar çaldıkları altınla geldikleri şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Alarm şirketinin ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede petshopun kapısının açık olduğunu ve iki dükkan arasındaki duvarın delindiğini belirledi. Olay yerine gelen dükkan sahibi Mehmet Can Demir
de yaptığı yaklaşık 10 kilo altınının çalındığını söyledi. Demir'in zararının yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarının sürdürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:20 Kaynak: DHA
Bursa'da Genç Çifti Hastanelik Eden Saldırganlar, Tekrar Gözaltına Alındı
Genç Kıza Laf Atıp, Erkek Arkadaşını Döven Saldırganlara Tekrar Gözaltı
2 Milyon Lira Değerindeki 10 Kilogram Altını Çalarak Kaçtılar
Son Dakika! Bakan Açıkladı! SMA Hastaları İlaçlarını Bugünden İtibaren Alabilecek