Son Dakika Haberleri: Yan hakemler tarih oluyor
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Yan hakemler tarih oluyor

43 dakika önce

Ülkemiz de dahil olmak üzere dünya futbolunda zaman zaman tartışmalara neden olan VAR'ın hakemlere karar verme aşamasında yardımcı olmasının yanı sıra onları işinden etme noktasına geleceği öne sürüldü.

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Ülkemiz de dahil olmak üzere dünya futbolunda zaman zaman tartışmalara neden olan VAR'ın hakemlere karar verme aşamasında yardımcı olmasının yanı sıra onları işinden etme noktasına geleceği öne sürüldü. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail'de yer alan habere göre FIFA Başkanı Gianni İnfantino ve kurmaylarının, VAR'ı daha da geliştirerek hakem karalarında daha etkin rol oynaması adına harekete geçtikleri ifade edildi.


Sadece orta hakem kalacak


Söz konusu habere göre VAR'ın, yan hakemlerin yerini alarak gelecekte sahada 3 hakemin (2'si yan hakem) yerine sadece orta hakem tarafından yönetilmesi planlanıyor. Buna göre yan hakemin ofsayt ve diğer sorumluluklarını VAR üstlenecek ve VAR odasından orta hakeme destek verilerek, kararların sağlıklı alınması ve oyunun hızının kesilmemesi sağlanacak.

Daily Mail, İngiltere, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:54 
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