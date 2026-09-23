Yan Haklar: Maliyet Kalemi mi, Sadakat Yatırımı mı?

Can TAŞÇIOĞLU – İnterlink CEO’su

İş dünyası, son yıllarda çalışan beklentilerindeki sarsıcı değişimle karşı karşıya. Artık bir işe başvuranlar, sadece parasal gelirlerini değil, aynı zamanda yan haklarını da maaş kadar etkili bir kriter olarak görüyor. Geleneksel yaklaşımla, yan haklar genellikle sabit bir maliyet kalemi olarak bütçelenir ve tek tip bir paket halinde sunulur. Oysa bu durağan paketler, özellikle Z kuşağının hakim olduğu yeni iş gücünde, kurumsal bağlılık oluşturmada yetersiz kalıyor. Bu durum, İK yöneticilerinin geleneksel varsayımlara meydan okumasını gerektiriyor: Çalışan motivasyonu, sabit maaşın gücüyle mi sınırlıdır, yoksa esnekliği merkezine alan yeni nesil bağlılık programlarıyla mı inşa edilir?

Yan Hakların Esnekliği: Bir İhtiyaçtan Kültüre

Yan hakların bağlılık oluşturmadaki bu denli etkili olmasının ardındaki anahtar kelime, esneklik. İnsanlar, ilgili şirketin yan haklarını rağbet gören birçok seçenekle esnetiyorsa, bunu büyük bir maddi ve manevi katkı olarak görüyorlar. Esnek yan haklar, çalışana "değer verilen bir birey" olduğunu hissettiriyor ve bu manevi kısım, bağlılığı oluşturmada büyük bir etken haline geliyor.

Sektörün kurucusu ve otuz yılı aşkın süredir bu alanda hizmet veren bir çözüm ortağı olarak, markaların çalışanlarına bu yan hakları maksimum seçenekte esnetmelerini sağlıyoruz. Bu, sadece maaşa ek bir ödeme değil, hayatı kolaylaştıran bir çözüm sunmak anlamına geliyor:

• Puan Bazlı Sistem: Çalışanlara hakları kadar puan tanımlaması yapılır.

• Geniş Ödül Seçenekleri: Bu puanlar, binlerce ürün, hediye çeki ve deneyim içinde harcanabilir. Kullanıcılar ihtiyaçları olan ürünleri piyasaya göre avantajlı fiyatlarla alabiliyor ya da market, akaryakıt, giyim gibi birçok kategoride hediye çeki tercih edebiliyor.

• Deneyim Ekonomisi: Araç kiralama, diş beyazlatma, check-up, resim atölyesi gibi hizmet ve deneyimler de fazlasıyla tercih ediliyor.

Bu sistem sayesinde, çalışanlar çalıştıkları şirketleri sayesinde yan haklarını diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Bu durum, çalışan bağlılığının temelini oluşturuyor.

Oyunlaştırma ile Motivasyonu Somutlaştırmak

Çalışan bağlılığını sağlamanın tek koşulu elbette yan hak vermek değildir. Dijitalleşen Sadakat Portalları, markalara oyunlaştırma modülleri sayesinde çalışanlarına birçok aksiyon ve aktiviteden puan kazandırma imkanı sunuyor.

Puan kazandıran aktiviteler; çalışanlar arası takdir, eğitimlere katılma, kurumsal iletişim, yüksek performans ve yarışmaları kazanma gibi başlıkları içeriyor. Bu modüllerin en popüleri ise Takdir – Teşekkür sistemi.

Günlük yoğunluk içinde işlerin halledilmesine odaklanıldığı için basit ama etkili takdirler ne yazık ki atlanabiliyor. Takdir – Teşekkür modülü sayesinde kurumlarda takdir kültürü tekrar hatırlanıyor. Basit bir teşekkürün bile ne kadar önemli ve motive edici olduğunu fark edebiliyoruz. Eğer bu takdirler sonrası puanlar kazanılıp zengin ödül seçeneklerinde harcanıyorsa, kurduğumuz bu program kurum içinde bir marka haline geliyor.

Çalışan Bağlılığı ve Esnek Yan Haklar programları artık bir lüks değil, yetenek savaşında bir gereklilik haline geldi. Türkiye ve Dünya’nın en büyük markalarına sunduğumuz programlar, bu markaların rekabet gücüne büyük katkılar sağlıyor. Sektör lideri bu yaklaşım, yan hakları pasif bir maliyet kalemi olmaktan çıkarıp, şirket sadakati ve kurum kültürünü doğrudan etkileyen, aksiyon odaklı stratejik bir yatırıma dönüştürüyor. Kurumların yetenekleri çekmek ve korumak için, parasal gelirin ötesine geçen bu kişiselleştirilmiş ve takdire dayalı sistemleri hızla benimsemesi gerekiyor.