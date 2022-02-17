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Yan masadaki aşk acısı çeken delikanlıya "takma kafana" dedi! Bıçağı kalbine yedi! - Son Dakika

Yan masadaki aşk acısı çeken delikanlıya "takma kafana" dedi! Bıçağı kalbine yedi!

17.02.2022 15:03

Bağcılar'da bir börekçide kahvaltı yapan Abdulcelil Deniz, Sınar Saka tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin her saniyesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bağcılar Kirazlı'da bulunan bir börekçide yaşanan olayda iddiaya göre 37 yaşındaki 3 çocuk babası Abdulcelil Deniz, börekçide kahvaltı yaptığı sırada Sınar Saka'nın sözlerine kulak misafiri oldu. Saka'nın platonik aşk yaşadığını söylemesi üzerine iddiaya göre Deniz, "Takma kafana, sana kız mı yok" dedi.

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Buna sinirlenen Saka, Deniz'i kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Abdulcelil Deniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sınar Saka ise kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Saka tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"DAHA ÖNCE BİR ARAYA GELMEMİŞLER"

Abdulcelil Deniz'in yakını Mehmet Emin Deniz, "Bizim bu olayla alakamız yok. Bizim çocuklar esnaf, bölgede herkes tanıyor. Çocuk kahvaltı yapayım diye çıkıyor. Masada oturup börek yiyor. Ben araştırdım oradaki pastaneden. Kesinlikle daha önce bir araya gelmemişler. Çocuğu direkt kalbinden vuruyor. Adalet yerini bulursa ancak içimiz soğur. Biz devletimizden bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz" dedi. Abdulcelil Deniz kılınan cenaze namazının ardından Yeni Taya Kadın Mezarlığa defnedildi.

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Bağcılar, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yan masadaki aşk acısı çeken delikanlıya 'takma kafana' dedi! Bıçağı kalbine yedi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yan masadaki aşk acısı çeken delikanlıya "takma kafana" dedi! Bıçağı kalbine yedi! - Son Dakika
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