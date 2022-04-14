Yan sanayi otomobil parçalarını lazer cihazıyla 'orijinal' yazıp, piyasa sürmüşler - Son Dakika
Üye Girişi

Yan sanayi otomobil parçalarını lazer cihazıyla 'orijinal' yazıp, piyasa sürmüşler

14.04.2022 12:31
Yan sanayi otomobil parçalarını lazer cihazıyla 'orijinal' yazıp, piyasa sürmüşler

DİYARBAKIR'da yan sanayi otomobil parçalarını lazer cihazıyla orijinal ibaresi işleyip, piyasaya süren 6 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da yan sanayi otomobil parçalarını lazer cihazıyla orijinal ibaresi işleyip, piyasaya süren 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yan sanayi otomobil parçalarına lazer cihazıyla orijinal ibaresi işleyip, piyasaya sürdüğünü belirledi. Şüphelilerin bu işlemi Kayapınar ilçesindeki ruhsatsız bir depoda yaptığı tespit edildi. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Polisin aramasında; binlerce otomobil parçası, ambalaj kutuları, 20 bin bandrol etiket ve aynı anda 10 parça ürün üzerine yazı yazabilen lazer cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


YORUMLAR
500
OnePlus: Yeni Bir Cihaz Serisi ile Piyasada Yerini Alacak! OnePlus: Yeni Bir Cihaz Serisi ile Piyasada Yerini Alacak! ATAŞEHİR'DE TAMİRDEKİ ARAÇLARIN PARÇALARINI ÇALMAK İÇİN SÖKERKEN YAKALANDILAR ATAŞEHİR'DE TAMİRDEKİ ARAÇLARIN PARÇALARINI ÇALMAK İÇİN SÖKERKEN YAKALANDILAR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yan sanayi otomobil parçalarını lazer cihazıyla 'orijinal' yazıp, piyasa sürmüşler - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:34 Eşine ve kızına şiddet uygulayan adamı bıçaklamıştı! İkinci Kadir Şeker olayında istenen ceza belli oldu
12:26 Rusya rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi! İsveç ve Finlandiya'yı nükleer silahla tehdit etti
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
11:57 Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli
11:56 Devletin zirvesinden ürün takibi için dijital uygulama! Zamlara ve stokçuluğa önlem
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 12:41:24. #1.11#
SON DAKİKA: Yan sanayi otomobil parçalarını lazer cihazıyla 'orijinal' yazıp, piyasa sürmüşler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement