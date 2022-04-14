Yan sanayi otomobil parçalarını lazer cihazıyla 'orijinal' yazıp, piyasa sürmüşler - Son Dakika

DİYARBAKIR'da yan sanayi otomobil parçalarını lazer cihazıyla orijinal ibaresi işleyip, piyasaya süren 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yan sanayi otomobil parçalarına lazer cihazıyla orijinal ibaresi işleyip, piyasaya sürdüğünü belirledi. Şüphelilerin bu işlemi Kayapınar ilçesindeki ruhsatsız bir depoda yaptığı tespit edildi. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Polisin aramasında; binlerce otomobil parçası, ambalaj kutuları, 20 bin bandrol etiket ve aynı anda 10 parça ürün üzerine yazı yazabilen lazer cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.