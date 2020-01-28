Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı - Son Dakika

Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı

6 saat önce

ADANA'da, kaçak akaryakıt satan bir oto yıkamacıya operasyon düzenlenen polis, yan yana iki musluktan birinden mazot aktığını belirleyince, toprağın 3 metre altına gömülü, 4 tonluk depoya ulaştı.

Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı, System.String[]

ADANA'da, kaçak akaryakıt satan bir oto yıkamacıya operasyon düzenlenen polis, yan yana iki musluktan birinden mazot aktığını belirleyince, toprağın 3 metre altına gömülü, 4 tonluk depoya ulaştı. Polis, özel vanayla hat çekilen depodan kaçak akaryakıt satan iş yeri sahibini gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda kaçak mazot satışı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese giden polisler, burada yaptıkları aramalara rağmen herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. İş yerinde bulunan bir odaya giren polis, etrafta mazot kokusu alınca detaylı arama yaptı. Yan yana bulunan iki musluğu açan polis, birinden su yerine mazot aktığını fark etti.

KEPÇE 2 SAAT ÇALIŞTI

Bunun üzerine oto yıkamacı, iş yerinin arka tarafında toprağın altına gömülü bir depo olduğunu itiraf etti. Ekipler, bölgeye kepçe çağırdı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla 3 metre derinliğe gömülü depoya ulaşıldı

Şüphelilerin, yakalanmamak ve dikkat çekmemek için özel borulama ve pompa sistemi kurdukları, gelen araçlara litresi 4-5 lira arasında kaçak mazot sattıkları ortaya çıktı. Depodaki mazot, incelenmek üzere başka bir tankere nakledildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibinin ayrıca, sattığı akaryakıtın kalitesini göstermek için çay bardağına koyduğu mazotu gelen müşterilere gösterdiği öğrenildi.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı
Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler Adis Jahovic ameliyat edildi Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 17:06:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]