2 bakanın iç hatlar uçağında seyahat etmesi gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

2 bakanın iç hatlar uçağında seyahat etmesi gündem oldu

14.09.2022 14:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yan yana koltuklarda yaptıkları uçak seyahatinde çekilen bir kare gündem oldu. Söz konusu fotoğrafta, Çavuşoğlu'nun elindeki notlarla meşgul olduğu, Ersoy'un ise cep telefonuna baktığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, kısa sürede yayılarak gündeme oturdu. Karede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un uçakta yan yana iç hatlar seferinde yolculuk yaptığı görüldü.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

İki bakanı da uçakta yanlarında gören yolcular kısa süreli şaşkınlık yaşarken yolculuk boyunca Çavuşoğlu'nun elindeki notlarla meşgul olduğu, Ersoy'un ise cep telefonuna baktığı öğrenildi.

GÜNDEM OLDU

"HavaSosyalMedya"nın Twitter hesabından paylaşılan kare sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Kullanıcılar bakanlarla ilgili çok sayıda yorum yaptı.

İşte sosyal medyada gündem olan o kare;

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Ersoy, tıka basa dolu iç hatlar uçağında yan yana yolculuk yaptı
YORUMLAR
500
Fransa Dışişleri Bakanı: 'Hindistan ile Fransa arasında güçlü stratejik ortaklık var' Fransa Dışişleri Bakanı: 'Hindistan ile Fransa arasında güçlü stratejik ortaklık var' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, diplomasi muhabirlerine gündemi değerlendirdi Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, diplomasi muhabirlerine gündemi değerlendirdi Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 bakanın iç hatlar uçağında seyahat etmesi gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Kaf Dağı'nın ardı değil Türkiye! İşte ülkemizin baktıkça büyüleyen köyleri
14:49 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı
14:37 Polis memurunun evine girerek kimlik sorgulama cihazını çalmıştı! O şüpheli yakalandı
14:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum
14:32 2 bakanın iç hatlar uçağında seyahat etmesi gündem oldu
14:28 Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı
14:24 Ukrayna lideri Zelenski, Rus ordusundan geri alınan İzyum'a gitti
14:03 2023-2025 yatırım programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel önceliğini açıkladı
13:38 İsviçreli bakandan enerji krizine karşı şaşkınlık yaratan tasarruf önerisi: Birlikte duş alın
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 15:33:35. #1.13#
SON DAKİKA: 2 bakanın iç hatlar uçağında seyahat etmesi gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement