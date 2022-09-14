2 bakanın iç hatlar uçağında seyahat etmesi gündem oldu

Sosyal konut projesine başvuruda hane geliri şartı var! İşte belirlenen o rakam

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, kısa sürede yayılarak gündeme oturdu. Karede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un uçakta yan yana iç hatlar seferinde yolculuk yaptığı görüldü.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

İki bakanı da uçakta yanlarında gören yolcular kısa süreli şaşkınlık yaşarken yolculuk boyunca Çavuşoğlu'nun elindeki notlarla meşgul olduğu, Ersoy'un ise cep telefonuna baktığı öğrenildi.

GÜNDEM OLDU

"HavaSosyalMedya"nın Twitter hesabından paylaşılan kare sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Kullanıcılar bakanlarla ilgili çok sayıda yorum yaptı.

İşte sosyal medyada gündem olan o kare;