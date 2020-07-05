YAN YATAN ARAÇTA SIKIŞAN İKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım

Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı

Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla

Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti

Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı

İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu