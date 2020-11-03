Yan yatan binadan canları pahasına 4 kişiyi kurtardılar (2) - Son Dakika

Yan yatan binadan canları pahasına 4 kişiyi kurtardılar (2)

03.11.2020 11:07

İzmir'deki deprem sonrası alt iki katı çöken ve yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda görev yapan arama kurtarma ekibi, 4 kişiyi enkazdan çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

İzmir'deki deprem sonrası alt iki katı çöken ve yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda görev yapan arama kurtarma ekibi, 4 kişiyi enkazdan çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremin vurduğu Bayraklı ilçesinde marketin bulunduğu alt iki katı çöken ve yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından Gülçin Aykut Soydan, Fadime Tolu, Hülya Özmet ve son olarak 26 saat sonra 62 yaşındaki Helim Sarı'yı çıkaran arama kurtarma ekibi, önemli bir başarıya imza attı.

Yıkılmaması için iş makineleriyle desteklenen apartmanın enkazından tüm riskleri alarak canları pahasına 4 kişiyi kurtaran arama kurtarma ekibi, büyük mutluluk yaşadı.

Arama kurtarma ekibini koordine eden AFAD Tunceli İl Müdürü Cem Erdoğan, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Depremin ardından enkaza ulaştıklarında iki katın tamamen çöktüğünü ve hemen vinçlerden destek istediklerini belirten Erdoğan, binanın yan yatması nedeniyle riskli bir operasyon başlattıklarını ifade etti.

Yandan ve alt kısımlardan binaya girdiklerini, bir süre sonra 4 kişiyle iletişim kurmayı başardıklarını anlatan Erdoğan, "2 saat sonra ilk vatandaşımıza ulaştık. Çalışmalarla beraber 2 vatandaşı daha sağ salim çıkardık. Bina sürekli kayıyordu. En son Helim amcayla iletişimi tam anlamıyla kurduk ve çalışmaları hızlandırdık." dedi.

Bacağı taşıyıcı kolonun altına sıkışan Helim Sarı'yı kurtarmak için yoğun çaba harcadıklarını, 10 saat boyunca onunla konuştuklarını aktaran Erdoğan, ona sürekli, "Halim amca senin için buradayız. Seni almadan çıkmayacağım" dediğini dile getirdi.

"O ilk sesi duyduğunda dünyalar senin oluyor"

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hayat kurtarmak için risk almak zorundayız. Bunlar bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, çocuğumuz. Onları almadan çıkamazdık. O ilk sesi duyduğunda dünyalar senin oluyor. Ekip arkadaşlarımızı büyük heyecan kaplamıştı. 26 saat boyunca zerre yorgunluk hissetmedik. Amcamızı çıkardıktan sonra bütün dünya bizimdi. Helim amca enkazın 15 metre dibindeydi. Çok riskli bölgedeydi. Sürekli ona moral veriyorduk. Sohbet ediyorduk. En son bir kiriş vardı. Onu da kırdık ve ayaklarını gördük. Alanı genişlettikten sonra sıkıştığını fark ettik. Helim amcaya, 'Omuz omuza, can cana çıkacağız' demiştim. Onu da başardık. Alan çok dardı. Baretimizi bile çıkardık. Amcamızı çıkarırken, geri geri sürünürken, bir güç geldi. Oradan normalde başka bir zaman olsa birini çekerek çıkaramazsınız. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım."

İzmir'deki depremde en fazla hasar gören binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çökme riski nedeniyle başlatılan kontrollü yıkım çalışmaları dün akşam tamamlanmıştı.

Yan yatan binadan canları pahasına 4 kişiyi kurtardılar (2)
Yan yatan binadan canları pahasına 4 kişiyi kurtardılar (2)
Yan yatan binadan canları pahasına 4 kişiyi kurtardılar (2)
Yan yatan binadan canları pahasına 4 kişiyi kurtardılar (2)

arama kurtarma ekibi, Arama Kurtarma, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yan yatan binadan canları pahasına 4 kişiyi kurtardılar (2) - Son Dakika


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