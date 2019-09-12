Yan yatan hafif ticari araçtan yara almadan kurtuldu
13 dakika önce
Isparta'da 2 aracın çarpışması sonucu hafif ticari aracın yan yattığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:01 Kaynak: İHA
Isparta'da 2 aracın çarpışması sonucu hafif ticari aracın yan yattığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Y. yönetimindeki 32 HK 390 plakalı otomobil ile Halit Ö. idaresindeki 32 AAR 446 plakalı hafif ticari araç mahalledeki 3026. Sokak ile 3033. Sokak kavşağında çarpıştı. Talihsiz kazada hafif ticari araç yan yatarken, diğer araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı. - ISPARTA
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