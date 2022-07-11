Yan yatan otomobili bırakıp kaza yerinden kaçtı - Son Dakika
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Yan yatan otomobili bırakıp kaza yerinden kaçtı

11.07.2022 01:16
Yan yatan otomobili bırakıp kaza yerinden kaçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil çöp kovasına ve ağaca çarpıp yan yattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil çöp kovasına ve ağaca çarpıp yan yattı. Sürücünün ise otomobili bırakıp olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Şehit Mülazım Karatay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UR 6856 plakalı Honda marka otomobil, kimliği tespit edilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki çöp kovasına ve ağaca çarptı. Çarpmanın neticesinde otomobil yan yatarak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinde kimsenin olmadığı, kazayı yapan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yan yatan otomobili bırakıp kaza yerinden kaçtı - Son Dakika

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