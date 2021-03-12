Yan yatan TIR'ın camından çıkan şoför: "Beni kim sıkıştırdı"diye bağırdı - Son Dakika

Yan yatan TIR'ın camından çıkan şoför: "Beni kim sıkıştırdı"diye bağırdı

12.03.2021 17:38
Yan yatan TIR'ın camından çıkan şoför:

Yan yatan TIR'ın camından çıkan şoför: "Beni kim sıkıştırdı"diye bağırdıERZURUM'da yoldan çıkarak yan yatan TIR'ın şoförü güçlükle aracın camından çıkıp, yardımına gelenlere, "Beni kim sıkıştırdı" diye bağırdı.

Yan yatan TIR'ın camından çıkan şoför: "Beni kim sıkıştırdı"diye bağırdı

ERZURUM'da yoldan çıkarak yan yatan TIR'ın şoförü güçlükle aracın camından çıkıp, yardımına gelenlere, "Beni kim sıkıştırdı" diye bağırdı.

Kaza bugün saat 16.00 sırılarında Erzurum Pasinler karayolunun Nenehatun mevkiisinde meydana geldi. Osmaniye'den yüklediği gübreyi Erzurum'un Horasan ilçesine götüren Mehmet Tekin'in kullandığı TIR, yoldan çıkması sonucu yan yattı. Kazayı görüp yardımına koşanlar, şoföre bağırarak sağlık durumunu sordu. İçerden ses gelmeyince birkaç kişi şoförün bulunduğu kabinin camından içeri baktı. Yaşadığı olayın şokunu yaşayan şoför iyi olduğunu söyledi. Bu sırada vatandaşlar jandarma ve 112 sağlık ekibine bilgi verdi. TIR'ın kapıları açılmadığı için camdan çıkan ve isminin Metin Tekin olduğunu söyleyen şoför çevresine toplananlara, "Beni kim sıkıştırdı" diye bağırdı. Kazayı gören birkaç kaç şoför ise, "Seni kimse sıkıştırmadı. Yoldan çıkıp yan yattın" dedi.

TIR'ın üzerinde uzun bir süre bekleyip ve yakınlarını telefonla arayarak bilgi veren Mehmet Tekin, "Ben yolumda gidiyordum. Fakat bir araç gelip beni sıkıştırınca yoldan çıktım ve tekerler çamura kapılınca TIR yan yattı. Peşimden gelen bir başka TIR'ın şoförü olan arkadaşım o aracın plakasını aldı. Polise vereceğiz" dedi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibine durumunun iyi olduğunu söyleyen TIR şoförü Mehmet Tekin, sadece üzgün ve kızgın olduğunu söyledi.

Osmaniye, Pasinler, Erzurum, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yan yatan TIR'ın camından çıkan şoför: 'Beni kim sıkıştırdı'diye bağırdı - Son Dakika


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