Son Dakika Haberleri: Yan yola uçan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
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Yan yola uçan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

42 dakika önce

Silivri'de D-100 Karayolundan yan yola uçan araç, yolda yürüyen yayaya çarptı.

Yan yola uçan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı, System.String[]

Silivri'de D-100 Karayolundan yan yola uçan araç, yolda yürüyen yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza, akşam saatlerinde Silivri'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametine seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yan yola uçtu. Yolda yürüyen 33 yaşındaki Adnan Ö.'ye çarparak ağır yaralanmasına sebep olan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Tekirdağ, Silivri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:22 Kaynak: İHA
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