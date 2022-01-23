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YANAĞINA SAPLANAN METAL PARÇASIYLA 15 YIL YAŞADI - Son Dakika

YANAĞINA SAPLANAN METAL PARÇASIYLA 15 YIL YAŞADI

23.01.2022 10:15

ERZİNCAN'da diş tedavisi için gittiği hastanede 15 yıl sonra yanağında metal parçası olduğunu öğrenen Faik Akın (63), ameliyat edildi.

ERZİNCAN'da diş tedavisi için gittiği hastanede 15 yıl sonra yanağında metal parçası olduğunu öğrenen Faik Akın (63), ameliyat edildi. Akın 15 yıl önce benzinli hızar ile çalışırken zincir koparak çeneme çarpmıştı. Parça yanağıma girmiş ve bunu fark etmemişim dedi.

Merkeze bağlı Aslahlı Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası emekli memur Faik Akın, Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü'ne diş tedavisine gitti. Akın'ı muayene ettikten sonra çekilen röntgen filmini inceleyen Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar, yanağında bir parça olduğunu belirledi. Muayenede 15 yıl önce yaşadığı bir olayı hatırlayan Akın, benzinli hızar ile odun kestiği sırada zincirin koptuğunu ve daha sonra yanağında şişlik oluştuğunu söyledi. Dr. Gülnahar'ın mıknatıs ile yaptığı kontrolde parçanın metal olduğu tespit edildi. Dr. Gülnahar, ameliyat ile Akın'ın yanağındaki metal zincir parçasını aldı.

'HIZAR KAZASI AKLIMA GELDİ?

Diş tedavisine gelince metal parçanın röntgen ile görüldüğünü belirten Faik Akın Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar, ağzımdaki şişliğin implant parçası olup, olmadığını sordu. Ben de kendisine implant yaptırmadığımı söyledim. Sonra aklıma 15 yıl önce yaşadığım hızar kazası geldi ve doktora anlattım. Yakup bey, mıknatıs ile kontrolü sonrası yanağımdaki parçanın metal olduğunu belirledi. 15 yıl önce benzinli hızar ile çalışırken zincir koparak çeneme çarpmıştı. Parça yanağıma girmiş ve bunu fark etmemişim. 15 yıl yanağımdaki bu şişlikle yaşadım. Başarılı bir operasyon ile aldılar. Şu anda hiçbir şeyim yok dedi.

'MIKNATISIN ŞİŞLİĞİ ÇEKTİĞİ GÖRDÜK'

Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar da Faik bey, rutin diş tedavisi için bize geldi. İstenilen röntgen filminde bir cisme denk geldik. Kendisine 'İmplant yaptırdınız mı' diye sordum. 'Hayır' dedi. Bu sefer, hasta geçmişinde yaşadığı bir kazadan bahsetti. Kontrol ettiğimiz de mıknatısın şişliği çektiğini gördük. Başarılı bir operasyon ile demir parçasını aldık. Hasta şu anda gayet iyi diye konuştu.

YANAĞINA SAPLANAN METAL PARÇASIYLA 15 YIL YAŞADI
YANAĞINA SAPLANAN METAL PARÇASIYLA 15 YIL YAŞADI
YANAĞINA SAPLANAN METAL PARÇASIYLA 15 YIL YAŞADI
YANAĞINA SAPLANAN METAL PARÇASIYLA 15 YIL YAŞADI
YANAĞINA SAPLANAN METAL PARÇASIYLA 15 YIL YAŞADI

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Öğretim Üyesi, Erzincan, İmplant, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANAĞINA SAPLANAN METAL PARÇASIYLA 15 YIL YAŞADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YANAĞINA SAPLANAN METAL PARÇASIYLA 15 YIL YAŞADI - Son Dakika
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