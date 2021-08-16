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SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika

SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından

16.08.2021 00:46
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından, System.String[]

Göztepe maçının ardındanErsun Yanal: Daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorumÜnal Karaman: Savunmada ve hücumda her türlü varyasyonu yapan bir Göztepe vardıSüleyman EKİN / ANTALYA,(DHA)- Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Göztepe 1-1 berabere kaldı.

Göztepe maçının ardından

Ersun Yanal: Daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum

Ünal Karaman: Savunmada ve hücumda her türlü varyasyonu yapan bir Göztepe vardı

Süleyman EKİN/ ANTALYA,(DHA)- Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Göztepe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularının gördükleri kartlar nedeniyle erken değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, bu nedenle oyunda istedikleri etkiyi gösteremediklerini ifade etti. Göztepe karşısında daha etkili oynayabileceklerini dile getiren Yanal, "Son dakikada gelen golle berabere kaldık. Çok basit görülen iki kart bizi oyundan düşürdü. Yeni oyuncuların Türkiye ligini tanıması ve burada oynanan oyunu bilmeleri açısından da bu erken değişiklik maalesef bizim istediğimiz oyunun karşılığı değildi. Daha ligin başındayız. Beş yeni oyuncuyla başladık. Daha yüksek tempoda, daha disiplinli, daha ne yaptığını bilen bir takımız aslında. Bu dağınıklık son dakikada neredeyse maçı kaybettiriyordu. Daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Oyuncuların performansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum Önümüzdeki haftalarda bunu ortaya koyacağımız günler gelecektir" diye konuştu.

ÜNAL KARAMAN: SAVUNMADA VE HÜCUMDA HER TÜRLÜ VARYASYONU YAPAN BİR GÖZTEPE VARDI

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise maçın özellikle ilk yarısının iki takım açısından kısır geçtiğine dikkat çekerek, "Daha çok rakip ceza sahasında bulunmaktan ziyade orta sahaya dönük bir oyundu. Bir penaltı pozisyonu ve çalınan bir düdükle atılan gol sonucunda devreye mağlup girdik. İkinci yarıda futbol doğrularını yapan, savunmada ve hücumda her türlü varyasyonları yapan bir Göztepe takımı vardı" dedi.

"BENİM OYUNCULARIM ÇOK DÜRÜST FUTBOLCULARDIR"

Verilen mücadele ve direncin karşılığını son dakikada atılan golle aldıklarını da sözlerine ekleyen Karaman, "Golden sonra ben oyunculara kıyıp da bir şey diyemiyorum. Çünkü ben insanımızı çok değerli görüyorum. Benim oyuncularım çok dürüst futbolculardır. Lütfen taraftarlar da ağızlarından çıkanları biraz daha dikkatli seçsinler. Bunlar bu memleketin çocukları. İlerleyen dönemlerde Milli Takım formaları giyecekler. Giydiler de. Çok rica ediyorum. Sadece burası için değil, tüm tribünler, tüm insanlarımız için bu geçerli" diye konuştu.

"OYUNCULARIMA AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Attıkları beraberlik golünden sonra çok tartışılacak bir pozisyonun da olduğuna işaret eden Ünal Karaman konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ben şimdi o konuya girmeyeceğim. Çünkü dedim ya ben kıyamıyorum. Keşkeleri biraz daha fazla söylüyorum ama eminim ki futbol yorumcuları pozisyonu daha net değerlendirecektir. Evet biten sonuca göre baktığınız zaman maçın 90'ıncı dakikadan sonra atılan golle alınan bir puan sevindirici olmalıdır ama bizim hanemize yazılan 3 puan da olabilirdi. Her şeye rağmen oyuncularımın ilk oynadıkları 90 dakikada rakibe teslim olmadan, gayretli, istekli mücadeleleri, o armayı gururla taşımaları beni mutlu etti. Oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Ersun Yanal, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika


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