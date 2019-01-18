Yanal: "Fenerbahçe, Kazanma Tavrı Gösterir ve Bu Tavrı Gösterecek Oyuncularla Oynar"

- Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı olan Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

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Ahmet Çakar'ın Ümraniyespor-Fenerbahçe Maçından Sonra Yaptığı Paylaşım Sarı-Lacivertlileri Kızdırdı

Fenerbahçe, Leicester City Forması Giyen Adrien Silva'nın Kiralanması İçin İngiliz Ekibi ile Anlaştı

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