Yanal: "Fenerbahçe, Kazanma Tavrı Gösterir ve Bu Tavrı Gösterecek Oyuncularla Oynar"
5 dakika önce
- Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı olan Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.
- Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı olan Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:18 Kaynak: AA
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