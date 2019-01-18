Son Dakika Haberleri: Yanal: "Fenerbahçe, Kazanma Tavrı Gösterir ve Bu Tavrı Gösterecek Oyuncularla Oynar"

Yanal: "Fenerbahçe, Kazanma Tavrı Gösterir ve Bu Tavrı Gösterecek Oyuncularla Oynar"

5 dakika önce

- Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı olan Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Yanal:
- Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı olan Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:18 Kaynak: AA

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