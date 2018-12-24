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Yanal: "Fenerbahçe Şeklen Burada, Ruhen Burada Olamaz"

Antalyasporlu Fehmi Koç, Süper Ligin En Genç Oyuncusu Oldu

Liverpool'un Yıldızı Virgil Van Dijk, Ozan Kabak'a İmzalı Formasını Hediye Etti

Fenerbahçeli Bir Taraftar Ali Koç'a, "Takım Yine Otobüsle mi Dönecek?" Deyince Polis Müdahale Etti