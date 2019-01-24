Yanal: "Her Taraftarımız Gibi Biz de Bugün Beklemediğimiz Bir Sonuçla Üzüldük"
8 dakika önce
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elenmeleriyle ilgili, "Her taraftarımız gibi biz de bugün beklemediğimiz bir sonuçla üzüldük." dedi.
Fenerbahçe
Teknik Direktörü Ersun Yanal
, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elenmeleriyle ilgili, "Her taraftarımız gibi biz de bugün beklemediğimiz bir sonuçla üzüldük." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:28 Kaynak: AA
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