Son Dakika Haberleri: Yanal: "Her Taraftarımız Gibi Biz de Bugün Beklemediğimiz Bir Sonuçla Üzüldük"

Yanal: "Her Taraftarımız Gibi Biz de Bugün Beklemediğimiz Bir Sonuçla Üzüldük"

8 dakika önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elenmeleriyle ilgili, "Her taraftarımız gibi biz de bugün beklemediğimiz bir sonuçla üzüldük." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elenmeleriyle ilgili, "Her taraftarımız gibi biz de bugün beklemediğimiz bir sonuçla üzüldük." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümraniyesporlu Taraftarlar, Fenerbahçe Maçının Son Anlarında, "Seneye Görüşürüz Fenerbahçe" Tezahüratında Bulundu Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'a Elenmesi Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı

Son Dakika! Antalya'daki Hortum Faciasında Ölü Sayısı 2'ye Çıktı Son Dakika! Maduro, ABD'deki Büyükelçilik ve Konsoloslukları Kapatma Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 23:36:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yanal: "Her Taraftarımız Gibi Biz de Bugün Beklemediğimiz Bir Sonuçla Üzüldük"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]