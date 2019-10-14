Son Dakika Haberleri: Yanal'ın büyük şanssızlığı!
Son Dakika Spor Yanal'ın büyük şanssızlığı!

Yanal'ın büyük şanssızlığı!

38 dakika önce

Takımdaki tek orijinal sol bek olan Hasan Ali'nin sakatlanması üzerine Dirar'ı bu mevkiye kaydıran teknik direktör Ersun Yanal, Faslı futbolcunun da sakatlanmasının ardından bu bölgede Luiz Gustavo ya da Isla'dan birini oynatmayı planlıyordu.

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Takımdaki tek orijinal sol bek olan Hasan Ali'nin  sakatlanması üzerine Dirar'ı bu mevkiye kaydıran teknik direktör Ersun Yanal, Faslı futbolcunun da sakatlanmasının ardından bu bölgede Luiz Gustavo ya da  Isla'dan birini oynatmayı planlıyordu. Ancak Emre de sakatlanınca hesaplar tamamen alt üst oldu. Hasan Ali bu haftaki Denizli maçına da yetişmezse Isla'nın sol beke geçmesi bekleniyor.


Ersun Yanal, Hasan Ali, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:32 
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