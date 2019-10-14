Yanal'ın büyük şanssızlığı!
38 dakika önce
Takımdaki tek orijinal sol bek olan Hasan Ali'nin sakatlanması üzerine Dirar'ı bu mevkiye kaydıran teknik direktör Ersun Yanal, Faslı futbolcunun da sakatlanmasının ardından bu bölgede Luiz Gustavo ya da Isla'dan birini oynatmayı planlıyordu.
Takımdaki tek orijinal sol bek olan Hasan Ali'nin sakatlanması üzerine Dirar'ı bu mevkiye kaydıran teknik direktör Ersun Yanal, Faslı futbolcunun da sakatlanmasının ardından bu bölgede Luiz Gustavo ya da Isla'dan birini oynatmayı planlıyordu. Ancak Emre de sakatlanınca hesaplar tamamen alt üst oldu. Hasan Ali bu haftaki Denizli maçına da yetişmezse Isla'nın sol beke geçmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:32
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