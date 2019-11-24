Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında yaptığı toplam 6 değişikliğin 5'inde savunmaya yönelik oyuncular tercih etti. Yanal'ın özellikle Yeni Malatyaspor maçındaki performansı beğenilmedi.



Süper Lig'de geride kalan 12 haftada toplam 21 puan toplayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal oyuncu değişikliklerini savunmadan yana kullandı. 11. haftada oynanan Kasımpaşa maçında hücumda pozisyon üretemeyen sarı-lacivertli ekipte oyuna sonradan savunmaya yönelik isimler Dirar, Jailson ve Sadık dahil olmuştu. 12. haftada oynanan Yeni Malatyaspor karşısında da hücumda etkili olamayan Fenerbahçe'de Rodrigues, Jailson ve Tolgay oyuna sonradan dahil oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Rodrigues dışındaki tüm oyuncu değişikliklerini savunmaya yönelik yapması kamuoyunda eleştirilere neden oldu. - İSTANBUL