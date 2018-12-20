Son Dakika Haberleri: Yanal'la İlk Galibiyet Farklı Geldi

Yanal'la İlk Galibiyet Farklı Geldi

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 5-2 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 5-2 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Soldado'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki aşırtma şutunda top filelerle buluştu. 0-1 14. dakikada Husmani'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Said Idazza kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1 32. dakikada Skerter'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Soldado'nun aşırtma şutu auta gitti. 49. dakikada sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Soldado'nun kafasından seken topla buluşan Mehmet Ekici'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu. 1-2 55. dakikada Benzia'nın ceza sahası dışından şutunda defansa çarpan top Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu filelere gitti. 1-3 68. dakikada ceza sahası içinde Said Idazza, Mehmet Ekici tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Volkan, topu ağlara yolladı. 2-3 73. dakikada sol kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mehmet Topal'ın şutu filelerle buluştu. 2-4 89. dakikada Hasan Ali kaldırım'ın sert şutunu kaleci Anıl çeldi. Dönen topu Reyes filelere gönderdi. 2-5

---KÜNYE---

Stat: Atatürk Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Erdem Bıyık xx, Ata Yıldırım xx Giresunspor: Anıl x, Uğur x, Ferhat xx, Kağan Miray xx (Abiola dk. 58 xx), Volkan xx, Emre xx, Bahadır xx, Alperen x, Çağlar x (Sery dk. 46 xx), Husmani xx, Said Idazza xx (Saruhan dk. 78 x) Yedekler: Kayacan, Ahmet, Ergin, Hüsamettin Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Skrtel xxx, Neustadter xx, Reyes xxx, Barış Alıcı xx (Valbuena dk. 46 xx), İsmail Köybaşı xx, Benzia xxx, Mehmet Ekici xxx (Ferdi dk. 77 x), Mehmet Topal xx (Hasan dk. 76 xx), Ayew xx, Soldado xxx Yedekler: Berke, Slimani, Abdulcebrail Akbulut, Erten Teknik Direktör: Ersun Yanal Goller: Said Idazza (dk. 14), Volkan (dk. 68 pen.) (Giresunspor), Soldado (dk. 7), Mehmet Ekici (dk. 49 ve 55), Mehmet Topal (dk. 79), Reyes (dk. 89) (Fenerbahçe) Sarı kart: Husmani (Giresunspor)

(Ahmet Bilge - Resul Yanbul/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:51 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Mehmet Ekici, Giresunspor, Spor
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