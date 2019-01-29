Yanal: "Slimani'nin Fenerbahçe'yle Olan Bağı ve İlişkileri Zayıflamış" - İstanbul
52 dakika önce
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendikleri maçla ilgili, "Kazanırken galibiyeti hak edecek takım olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendikleri maçla ilgili, "Kazanırken galibiyeti hak edecek takım olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:16 Kaynak: AA
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