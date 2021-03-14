Yanal ve Antalyaspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takımı, 2021 yılındaki ilk yenilgisini bir başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı. Kırmızı beyazlı takım, Yanal yönetiminde ligde çıktığı 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, teknik direktör Ersun Yanal da 2021 yılındaki ilk yenilgisini yaşadı. Akdeniz temsilcisi 2021 yılında teknik direktör Yanal gözetiminde çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 1 yenilgi elde edip, 19 puan topladı.