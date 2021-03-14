Yanal ve Antalyaspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı - Son Dakika

Yanal ve Antalyaspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı

14.03.2021 14:20
Yanal ve Antalyaspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takımı, 2021 yılındaki ilk yenilgisini bir başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı.

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takımı, 2021 yılındaki ilk yenilgisini bir başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı. Kırmızı beyazlı takım, Yanal yönetiminde ligde çıktığı 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, teknik direktör Ersun Yanal da 2021 yılındaki ilk yenilgisini yaşadı. Akdeniz temsilcisi 2021 yılında teknik direktör Yanal gözetiminde çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 1 yenilgi elde edip, 19 puan topladı.

2021 YILINDA TEK YENİLGİKırmızı beyazlı takım 2020 yılının son günlerinde sahasında 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 14 maçta 3 galibiyetin yanı sıra 10 beraberlik alırken, 30'uncu haftada bir başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akdeniz ekibi 2021 yılında Fatih Karagümrük, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını kazanırken, Galatasaray, Trabzonspor, İH Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Antalyaspor'un, ligde devam eden 13 maçlık yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçında son buldu.YANAL'IN 4'ÜNCÜ YENİLGİSİLigin 9'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un başına geçen ve yakaladığı istikrarlı performansla takımını üst sıralara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor maçında bu sezonki 4'üncü yenilgisini elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antalyaspor ile bu sezon Türkiye Kupası maçları da dahil olmak üzere toplam 25 maça çıktı. 21 lig maçında 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye Kupası'nda oynanan 4 maçın tamamını kazanarak takımını yarı finale çıkartma başarısı yakaladı.YANAL'IN LİGDE ALANYASPOR'A KARŞI GALİBİYETİ YOKTeknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'de çalıştırdığı hiçbir takımla Aytemiz Alanyaspor'a karşı galip gelmeyi başaramadı. 59 yaşındaki Yanal, 9 kez rakip olarak karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2 beraberlik ve 7 yenilgi elde ederken hiçbir maçta galip gelemedi. Yanal'ın Süper Lig'de bulunan Atakaş Hatayspor'a karşı da galibiyeti bulunmuyor.YANAL'IN KARİYERİFraport TAV Antalyaspor'un deneyimli teknik direktörü, kariyeri boyuncu 612 maçta görev aldı. Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 153 beraberlik ve 186 yenilgi elde etti. Süper Lig'de ise 502 maçta teknik adam olarak görev yapan teknik adam 213 galibiyet, 133 beraberlik ve 156 yenilgi aldı. Ersun Yanal, Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 500 maçta görev yapan 6 teknik direktörden biri konumunda. Yanal, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor olmak üzere 8 takımı çalıştırırken, A Milli Takımın başında da yer aldı. Deneyimli teknik direktörün kariyerinde Fenerbahçe ile de 1 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

Yanal ve Antalyaspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı
Yanal ve Antalyaspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı
Yanal ve Antalyaspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı

Aytemiz Alanyaspor, Ersun Yanal, Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yanal ve Antalyaspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı - Son Dakika Spor


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