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Yanal ve Avcı'dan 'sarı' alarmı

6 saat önce

Süper Lig'de 16. hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Emre Belözoğlu, Gustavo, Muriqi; siyah-beyazlılarda ise Burak Yılmaz, Elneny, Necip Uysal ve Ruiz'in sarı kart sınırında olması iki takımın teknik heyetlerini de zora soktu.

Yanal ve Avcı'dan 'sarı' alarmı, System.String[]

Süper Lig'de 16. hafta oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Emre Belözoğlu, Gustavo, Muriqi; siyah-beyazlılarda ise Burak Yılmaz, Elneny, Necip Uysal ve Ruiz'in sarı kart sınırında olması iki takımın teknik heyetlerini de zora soktu.


Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımdaki yıldız isimlerin sarı kart sınırında bulunması teknik adamları düşündürüyor. Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Emre Belözoğlu, Luis Gustavo ve Vedat Muriqi'nin 3'er sarı kartı bulunuyor. Ligin 13. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde bu üç yıldız oyuncu, sarı kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.


Beşiktaş'ta 4 isim sınırda


Ligde arka arkaya aldığı 6 galibiyetle büyük bir hava yakalayan Beşiktaş'ta da sarı kart sınırındaki oyuncular Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı sıkıntıya soktu. Pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılarda; Ruiz, Necip Uysal, Elneny ve Burak Yılmaz, 3'er sarı kartla sınırda olan futbolcular. Bu isimler de Malatya maçında kart görmesi halinde derbide forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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