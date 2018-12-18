Son Dakika Haberleri: Yanal: "Zamana İhtiyacımız Var"

Yanal: "Zamana İhtiyacımız Var"

1 saat önce

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe'de futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Ersun Yanal için, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde imza töreni ve basın toplantısı düzenlendi.

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe'de futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Ersun Yanal için, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde imza töreni ve basın toplantısı düzenlendi. Ersun Yanal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:20 Kaynak: AA

Ülker Stadı, Futbol, Fenerbahçe, Ersun Yanal, Güncel
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