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Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi - Son Dakika

Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi

13.08.2021 14:25
Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi, System.String[]

BURSA'da 3 yıl önce çıkan yangında büyük zarar gören 36 hektarlık orman alanı, yeniden ağaçlandırıldı.

BURSA'da 3 yıl önce çıkan yangında büyük zarar gören 36 hektarlık orman alanı, yeniden ağaçlandırıldı. Bölge dronla havadan görüntülenirken Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Yangının 3'üncü yılında, burada yanan yerleri ağaçlandırdık. Amaç dışı kullanım yok" dedi.

Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 2018 yılında seyir halindeki araçtan dışarıya atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 24 saat sonra söndürüldü. Yangında, 36 hektarlık alan ile bazı villalar zarar gördü. Yangından 4 ay sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve şarkıcı Haluk Levent'in katıldığı törenle, yanan alan için ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında yanan 8 bin 700 ağacın yerine 48 bin fidan dikildi. Fidan dikilen alan, dronla havadan görüntülendi.

48 BİN FİDAN DİKİLDİBursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "3'üncü yılında buradaki sınırlar itibari ile yanan her yeri ağaçlandırdık. Şu anda sahamız gayet başarılı. Herhangi bir amaç dışı kullanım yok" dedi.Yanan bölgeye 48 bin fidan dikildiğini belirten Akın, "Alandaki 3 yaşındaki fidanlar şu an büyüyor. 15 yıl boyunca bakımlarını yapıp etrafındaki otları alarak, burada yaşaması için gayret ediyoruz" diye konuştu.'BU YIL ÇIKAN 36 ORMAN YANGININI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜK'

Bursa'da olası yangınlara karşı alınan tedbirlerden de bahseden Akın, "Orman yangınlarıyla ilgili hazır ilk müdahale gücümüz var. Toplam 43 arazöz, 12 su tankeri, 118 köylere dağıttığımız su tankerleri, 22 ilk müdahale araçları, 8 dozer, 1 helikopter ve 36 ilk müdahale ekibimizle 406 işçi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bunun dışında 150 teknik elemanımız, toplam 466 da sivil gönüllümüz var. Bunlar olası orman yangınında bizim gücümüz. Bursa, orman yangınlarında hassas bir bölge. Dolayısıyla yaz aylarından itibaren teyakkuz halindeyiz. Aktif olarak gözetleme kulelerimiz var. İHA'larla da ormanlar 24 saat boyunca gözetleniyor. Bursa'da 2021 yılı içinde toplam 36 orman yangınına müdahale ettik. 29 tane de kırsal yangına müdahalede bulunduk. Bu yangınlarda toplam 25 hektarlık alanı kaybettik. Çok şükür daha büyük alanlara yayılmadan erken müdahaleyle yangınları büyümeden kontrol altına aldık. Bu tarih itibarıyla büyük bir yangınımız yok. Sezon sonuna kadar bu titizlikle ormanlarımızı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi
Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi
Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi
Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi
Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi
Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi
Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi
Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi
Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi

Haluk Levent, Yalçın Akın, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi - Son Dakika


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